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Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Ранее Медведев написал в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон", что изменения в Конституцию могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, но не должны снижать уровень защиты личности.
"Мне неизвестно об этом ничего. Я никогда об этом не слышал", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему об обсуждении Путиным и Медведевым возможности изменения Конституции.
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