Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Ранее Медведев написал в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон", что изменения в Конституцию могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, но не должны снижать уровень защиты личности.