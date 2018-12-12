Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Ранее Медведев написал в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон", что изменения в Конституцию могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, но не должны снижать уровень защиты личности.
"Мне неизвестно об этом ничего. Я никогда об этом не слышал", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему об обсуждении Путиным и Медведевым возможности изменения Конституции.