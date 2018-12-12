Член Совета Федерации Алексей Пушков удивился тому, что в список журнала Time, который накануне назвал "Человека года-2018", включили Аркадия Бабченко как журналиста, пострадавшего за правду. По словам сенатора, Бабченко можно считать "Фейком года".
""Тайм" объявил "Человеком года" убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в к-ую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года — точно", — написал Пушков в твиттере.
Ранее стало известно, что звания "Человек года-2018" по версии Time удостоилась группа журналистов, пострадавших за правду, в том числе убитый саудовский обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи.
В список попал также российский журналист Аркадий Бабченко, вместе со Службой безопасности Украины инсценировавший собственное убийство в Киеве. По заявлению главы СБУ Василия Грицака, это понадобилось для того, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.
Пушков назвал инсценировку убийства Бабченко "типичным и циничным водевилем по-киевски".