Медведев предрек скорое наступление в России «эры судов»

Общество должно беречь Конституцию и помнить, что каждое ее положение не просто юридически выверенное, но часто — выстраданное и омытое кровью, говорится в статье премьера Дмитрия Медведева «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью». Статья опубликована в журнале «Закон» и на сайте правительства.

По мнению Медведева, за последнюю четверть века в России сформировалась современная система органов власти, а также многое сделано для создания судебной системы. Следующий этап, отметил он, — «сделать так, чтобы, как и предписывает Конституция, весь государственный аппарат работал не как вещь в себе, решая сугубо внутренние задачи, но был направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства». Должен произойти переход к развитию свободы человека, поощрению его инициативы, констатировал премьер. В этом случае, добавил он, именно судебная власть «неизбежно станет "драйвером" тех преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства, на которых основана Конституция. „Мы станем свидетелями "эры судов"“, — заключил Медведев.

В истории человечества усиление судебной системы, как правило, влекло за собой развитие прав человека, отметил премьер. По его словам, судебная система „имеет особое значение в системе сдержек и противовесов, которая позволяет избежать сваливания к диктатуре“. Именно суды „нередко вставали на пути произвола“, подчеркнул Медведев.

Коснулся премьер и вопроса участия России в Совете Европы — в этом году исполняется 20 лет, как Россия вступила в эту организацию. Страна приняла решение вступить в совет не случайно, это было „предопределено самой логикой основного закона страны“, и за эти годы „был пройден большой путь восприятия современной принципов демократии и верховенства права“. Однако все чаще структуры Совета Европы используются для давления на Россию. Ответственность за ослабление системы, которая удерживает мир от большой войны, „будет лежать на тех, кто пытается создать атмосферу недоверия и страха, считает, что экономическое и военное превосходство позволяет диктовать другим свою волю“, подчеркнул премьер.

Кроме того, Медведев прокомментировал идею изменения Конституции. По его мнению, такие изменения могут быть обусловлены вызовами времени. Премьер напомнил, что он сам, когда был президентом, инициировал „точечные“ поправки, „направленные на совершенствование системы органов власти“, в частности поправку о продлении срока полномочий президента. Но изменения „не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны“, подчеркнул премьер. „Мы должны беречь Конституцию. Помнить о том, что каждое ее положение не просто юридически выверенное, но часто — выстраданное и омытое кровью“, — заключил Медведев.

Конституция России была принята 12 декабря 1993 г. по итогам всенародного референдума. В этому году отмечается 25-летний юбилей принятия основного документа.