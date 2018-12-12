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Путин раскритиковал ситуацию с переполненностью тюрем 

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Фото: Viktor Chernov, Globallookpress
Президент считает недопустимым содержать в одной камере десятки заключенных.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с десятками заключенных в одной камере недопустимой.
«Люди сидят десятками в одной камере. Это недопустимо абсолютно», — заявил Путин на заседании Совета по правам человека.
Власти стараются держать проблему соблюдения прав человека в тюрьмах под контролем — это очень острая тема, отметил Путин.
Также президент сказал, что отправлять иностранцев, нарушивших закон, на родину вместо наказания несправедливо по отношению к россиянам.
«За одно и то же деяние российский гражданин может оказаться за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. О какое наказание для него!», — прокомментировал Путин.
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