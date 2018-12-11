Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США 

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами, передает RT.
«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг неё происходит… Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отметил, что о Бутиной знают лишь в Совете Федерации, поскольку «она там у кого-то из замов работала».
«Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это что такое? Я не знаю, что они там придумают, накрутят на эти 15 лет», — сказал Путин.
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. Ее подозревают в ведении незарегистрированной деятельности при правительстве США, сговоре с целью работы агентом иностранного государства и в попытках проникновения в организации, имеющие влияние на политику США. По версии обвинения, с 2015 по 2017 годы Бутина действовала по распоряжению высокопоставленного представителя российского правительства, бывшего члена парламента, который впоследствии стал сотрудников ЦБ РФ. Предположительно, имеется в виду бывший сенатор Александр Торшин, ныне занимающий должность замглавы ЦБ РФ.