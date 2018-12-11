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Россия ответила ЕСПЧ на вопросы по инциденту в Керченском проливе 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Россия ответила на вопросы Европейского суда по правам человека, рассказали в Минюсте РФ. Об этом сообщает «360».
Согласно сообщению ведомства, российская сторона проинформировала ЕСПЧ о том, что у задержанных в Керченском проливе имеется доступ к юридической помощи. Также ЕСПЧ рассказали о нетяжелом характере ранений украинских военных и об отсутствии у них жалоб.
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Также Минюст подчеркнул, что Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб и использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации.
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
Согласно заявлению ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране.
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