Россия ответила ЕСПЧ на вопросы по инциденту в Керченском проливе

Согласно сообщению ведомства, российская сторона проинформировала ЕСПЧ о том, что у задержанных в Керченском проливе имеется доступ к юридической помощи. Также ЕСПЧ рассказали о нетяжелом характере ранений украинских военных и об отсутствии у них жалоб.

Также Минюст подчеркнул, что Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб и использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе.