Причин для изменения статей Конституции сейчас нет, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко. Причин или условий для того, чтобы вносить какие-либо изменения в основополагающие статьи конституции России на сегодняшний день нет, заявила спикер Совфеда

"Я категорический противник каких-либо изменений в основополагающие статьи нашей конституции. В этом нет никакой необходимости, и более того, даже на горизонте я не вижу тех причин либо условий, которые бы потребовали изменений в основополагающие статьи конституции", — сказала Матвиенко в интервью каналу "Россия 24".

Она отметила, что ее мнение разделяет абсолютное большинство экспертного сообщества.

Конституции России в этом году исполняется 25 лет.