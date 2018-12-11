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Причин для изменения статей Конституции сейчас нет, заявила Матвиенко 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Причин или условий для того, чтобы вносить какие-либо изменения в основополагающие статьи конституции России на сегодняшний день нет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я категорический противник каких-либо изменений в основополагающие статьи нашей конституции. В этом нет никакой необходимости, и более того, даже на горизонте я не вижу тех причин либо условий, которые бы потребовали изменений в основополагающие статьи конституции", — сказала Матвиенко в интервью каналу "Россия 24".
Она отметила, что ее мнение разделяет абсолютное большинство экспертного сообщества.
Конституции России в этом году исполняется 25 лет.
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