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Матвиенко рассказала о перспективах российско-американских отношений 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Рассчитывать на потепление российско-американских отношений не приходится, пока не изменится внутриполитическая ситуация в США, есть большие риски, что нынешняя "русофобская" линия Вашингтона будет продолжена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя сообщения о том, что США отменили рекомендацию своим гражданам посещать Россию.
"Наконец, это хорошие новости. Но оснований для аплодисментов маловато, рассчитывать, что сейчас сразу пойдёт другая, позитивная повестка (отношений РФ и США), не приходится. Пока внутриполитическая ситуация в США не изменится, большие риски продолжения русофобской линии", — сказала Матвиенко.
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