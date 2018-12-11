Крымская епархия не намерена участвовать в «объединительном соборе»

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей разослал приглашение на объединительный православный собор на Украине архиереям канонической Украинской православной церкви. Проведение собора запланировано на 15 декабря. В свою очередь, Священный Синод УПЦ заявил, что константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать любое собрание на Украине. Священный Синод также отметил, что патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви. В Священном Синоде принимал в том числе участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

"Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок. Симферопольская и Крымская епархия в нем принимать участие не намерена", — сказали РИА Новости в епархии, которая относится к Украинской православной церкви.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на объединительном соборе православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.