Российские самолёты вызвали приступ желчи у Помпео

США , продолжая вести твиттерную дипломатию, на сей раз не поскупились в выражениях. Государственный секретарь Майк Помпео назвал российское правительство коррумпированным и упрекнул Москву в расточительности. Может ли чиновник подобного уровня прибегать к подобным заявлениям и почему Вашингтон решил посчитать чужие деньги — разбирался News.ru.

«Российское правительство направило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует видеть это так: два коррумпированных правительства расточительно тратят госсредства и подавляют свободу, пока их граждане страдают», — отметил Помпео в своём микроблоге в Twitter.

Но почему Вашингтон так недоволен отправкой стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу? Ответ очевиден. США хотят сохранить свою гегемонию и делают всё для того, чтобы подавить или помешать свободным проявлениям других стран. Свои рычаги давления у Штатов есть на Евросоюз Китай , но вот на Россию, привыкшую в последние годы жить под санкциями и бесконечной критикой, сложно иной раз удивить очередной заокеанской выходкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Помпео недипломатичными и неуместными. Кроме того, в Кремле не согласны с заявлениями госсекретаря о разбазаривании средств, так как на половину оборонного бюджета Америки можно легко прокормить целую Африку.

«Не дело Кремля комментировать заявления госсекретаря. Но в данном случае, конечно, это весьма недипломатично слышать от государственного секретаря, это достаточно серьёзное обвинение. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», — заявил Песков.

Тем не менее он подчеркнул, что Москва продолжит искать конструктивные отношения с Вашингтоном.

«Со временем президент США даёт оценку госсекретарям. Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных реплик господина Помпео», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что Помпео в своём твитте озвучил собственные страхи.

«Сколько они размещают средств ПРО и вооружённых сил на территории Польши и Прибалтики — на воре и шапка горит. Обращать на это внимание не стоит», — сказал он RT, добавив, что Вашингтон при этом продолжает пичкать своими базами весь мир.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посоветовал Помпео вспомнить, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков. По его словам, деньги идут на «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также на поддержку террористов в Сирии.

Задели за живое

Политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с News.ru подчеркнул, что Помпео, очевидно, нужно было хоть что-то сказать, потому что переброска в рамках учений бомбардировщиков на территории, которые США привыкли считать своим «задним двором», — это травмирующий аспект для Вашингтона, который должен «заставить их задуматься и отрефлексировать какие-то вещи».

«Поэтому Помпео нужно было прокомментировать хоть как-то, чтобы не вводить американский истеблишмент в панику. Его заявления того же принципа, что генералы не бегают, потому что в мирное время бегущий генерал вызывает смех, а в военное время — панику», — сказал Коктыш.

Говоря об уровне двухсторонних отношений, политолог подчеркнул, что дальше ухудшаться им тяжело, но очевидно, что США выйдут из договора о РСМД, что сделает мир гораздо опаснее, а прямая война, прямое столкновение вряд ли будут входить в планы американцев.

«Но не заиграются ли они и не пропустят ли ту точку, на которой нужно договариваться? Пока речь идёт о поднятии ставок для того, чтобы заключить сделку, но всегда можно упустить нужный момент, а ситуация может выйти из-под контроля. Поэтому она остаётся довольно опасной», — отметил он.

В свою очередь политолог Сергей Михеев заявил, что отношений между Москвой и Вашингтоном в настоящее время нет, поэтому ухудшаться нечему.

«Отношения фактически находятся на нижней точке. Это признают все — и в США, и в РФ. Подобные заявления выглядят безобидно на фоне того, что американцы нас уже два года обвиняют во вмешательстве в их президентские выборы. Отношения давно и, на мой взгляд, безнадёжно испортились», — сказал Михеев.

Поэтому подобным никого уже не удивишь. А что касается сути заявлений о коррупции, то, по его словам, это просто смешно. Американцам не нравится российское военное присутствие в Латинской Америке, которую они считают своей зоной интересов.

Такие ситуации возникали ещё и в советское время, когда у Москвы было военное присутствие, например, на Кубе и в Никарагуа. Вашингтон это очень раздражает, так как Штаты хотели бы поменять в Венесуэле политический режим. В этой связи российское военное присутствие и помощь входят в противоречие с интересами Америки, и на этом фоне можно заявлять что угодно — и про коррупцию, и про вмешательство в выборы и про ответственность за инцидент на Азовском море.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не раз заявлял, что дальняя авиация будет совершать патрулирующие полёты, как вдоль границ страны, так и над океанами. И делает это она уже довольно давно.

«Мы вынуждены обеспечивать военное присутствие в западной части Атлантического и восточной части Тихого океанов, в акваториях Карибского бассейна и Мексиканского залива. Мы должны вести воздушную разведку деятельности вооруженных сил иностранных государств и морских коммуникаций с применением самолётов дальней авиации», — говорил Шойгу.

Если командование ВКС РФ считает нужным совершать учебно-тренировочные полеты, то США волновать это совершенно не должно. При этом в Москве не указывают Вашингтону, куда нужно летать их самолётам, а где летать не следует. Для России же военное присутствие у границ Америки крайне важно, а сейчас такая возможность есть — как финансовая, так и техническая.

11 декабря стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 ВКС РФ совершили перелёт в Венесуэлу. Полёт осуществлялся над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, а также Карибского морей. Самолеты преодолели свыше 10 тысяч километров.