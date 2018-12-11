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Совфед переназначил Хохрякову зампредом Конституционного суда 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на пленарном заседании во вторник переназначил судью Конституционного суда РФ Ольгу Хохрякову на должность заместителя председателя этого органа судебной власти.
Ее кандидатуру поддержал глава КС Валерий Зорькин. "Ольга Сергеевна — удивительный человек, и Конституционному суду повезло, что она находится в нашем небольшом судебном коллективе", — сказал он, добавив, что Хохрякова специализируется на трудовом праве и является одним из крупнейших специалистов в этой области.
"Решение принято единогласно", — уточнила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко по итогам голосования.
Срок полномочий Ольги Хохрякова составляет шесть лет. В КС она работает с 2008 года.
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