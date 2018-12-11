Совфед переназначил Хохрякову зампредом Конституционного суда

Ее кандидатуру поддержал глава КС Валерий Зорькин . "Ольга Сергеевна — удивительный человек, и Конституционному суду повезло, что она находится в нашем небольшом судебном коллективе", — сказал он, добавив, что Хохрякова специализируется на трудовом праве и является одним из крупнейших специалистов в этой области.

"Решение принято единогласно", — уточнила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко по итогам голосования.

Срок полномочий Ольги Хохрякова составляет шесть лет. В КС она работает с 2008 года.