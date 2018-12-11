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Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки 

Lenta.ru 1 час назад
В архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) нашли удостоверение на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bild.
Как пишет издание, до конца существования ГДР Путин был сотрудником Штази. Удостоверение было обнаружено в архивном отделе «кадров и квалификации» управления ведомства в Дрездене. Оно было выдано 31 декабря 1985 года, и продлевалось ежеквартально до конца 1989 года. Отмечается, что на документе значится подпись Путина.
Как сообщил глава отделения по работе с архивами Штази в Дрездене Конрад Фельдьер, удостоверение позволяло работавшему в то время в дрезденском подразделении КГБ Путину проходить в учреждения Штази беспрепятственно. Он также не мог раскрывать информацию о том, что являлся сотрудником советских спецслужб.
Пескова спросили, имел ли Путин удостоверение Штази
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что удостоверение ведомства ГДР действительно могло был выдано Путину, так как КГБ СССР и Штази сотрудничали, передавало «Интерфакс». «Нельзя исключать и такого обмена документами», — сказал он.
Владимир Путин с 1977 года служил в контрразведке в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. В 1985 — 1990 годах он работал в Германской Демократической Республике по линии внешней разведки КГБ в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР — ГДР.
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