Песков допустил наличие удостоверения «Штази» у Путина

Издание сообщило об обнаружении в архивах «Штази» в Дрездене удостоверения на имя Владимира Путина.

Вместе с тем, Песков адресовал данный вопрос к Службе внешней разведки РФ, отмечает ТАСС

«Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и «Штази» были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — сказал Песков.