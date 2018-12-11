Песков допустил наличие удостоверения «Штази» у Путина 

В советское время КГБ и министерство госбезопасности бывшего ГДР («Штази») были партнерскими спецслужбами и могли обмениваться документами для своих сотрудников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию немецкой газеты Bild.
Издание сообщило об обнаружении в архивах «Штази» в Дрездене удостоверения на имя Владимира Путина.
Вместе с тем, Песков адресовал данный вопрос к Службе внешней разведки РФ, отмечает ТАСС.
«Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и «Штази» были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — сказал Песков.
По данным немецкого издания, удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано и продлевалось каждый квартал вплоть до конца 1989 года. C этим документом работавший тогда в дрезденском подразделении КГБ Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу. Бывший эксперт «Штази» также предположил, что наличие такого удостоверения у Путина могло облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.