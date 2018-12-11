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В Кремле назвали неуместными заявления Помпео о Ту-160 в Венесуэле 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию госсекретаря США Майка Помпео, который назвал отправку российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу пустой тратой государственных средств.
«В данном случае, конечно, это весьма недипломатично слышать от государственного секретаря, это достаточно серьёзное обвинение — когда он озвучивает такие слова в отношении руководства Российской Федерации. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», — сказал Песков.
По его словам, в Кремле не согласны с заявлением о «разбазаривании средств».
Ранее Помпео, комментируя отправку российских Ту-160 в Венесуэлу, заявил, что «два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают».
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