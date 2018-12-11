В Кремле назвали неуместными заявления Помпео о Ту-160 в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию госсекретаря США Майка Помпео, который назвал отправку российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу пустой тратой государственных средств.

«В данном случае, конечно, это весьма недипломатично слышать от государственного секретаря, это достаточно серьёзное обвинение — когда он озвучивает такие слова в отношении руководства Российской Федерации. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не согласны с заявлением о «разбазаривании средств».

Ранее Помпео, комментируя отправку российских Ту-160 в Венесуэлу, заявил, что «два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают».