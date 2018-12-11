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Песков посоветовал уточнить в СВР, имел ли Путин удостоверение Штази 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Вопрос о том, имелось ли удостоверение сотрудника Штази у президента РФ Владимира Путина, стоит адресовать в Службу внешней разведки РФ, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее немецкая газета "Бильд" сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина.
"Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.
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