Вопрос о том, имелось ли удостоверение сотрудника Штази у президента РФ Владимира Путина, стоит адресовать в Службу внешней разведки РФ, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее немецкая газета "Бильд" сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина.
"Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.