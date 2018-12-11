Песков посоветовал уточнить в СВР, имел ли Путин удостоверение Штази

Ранее немецкая газета "Бильд" сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина.