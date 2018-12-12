Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: изменения в Конституцию не должны снижать уровень защиты личности 

РИА Новости + ещё 6
Изменения в Конституцию могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, но не должны снижать уровень защиты личности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны", — написал Медведев в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон".
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»33
Российские «Калибры» и «Ониксы» признали бесполезными171
ЕС до рекорда взвинтил цены на газ для Украины125
В Англии обнаружены скелеты предполагаемых вампиров1
Число жертв стрельбы во Франции удвоилось65
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
04:42
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение