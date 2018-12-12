Изменения в Конституцию могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, но не должны снижать уровень защиты личности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны", — написал Медведев в своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон".