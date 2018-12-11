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Отправку российских Ту-160 в Венесуэлу назвали разбазариванием госсредств 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: @SecPompeo
Госсекретарь США Майк Помпео назвал поставку российских бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие, разбазариванием государственных средств. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В американском внешнеполитическом ведомстве обвинили правительства двух стран в коррупции, указав на некие «страдания людей». Помпео подчеркнул, что поставка российских самолетов — «разбазаривание государственных средств» на фоне подавления свободы и независимости жителей России и Венесуэлы.
В понедельник, 10 декабря, стало известно, что Россия направила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Ранее российский президент Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро договорились об оказании финансовой помощи Каракасу, а также о поставке 600 тысяч тонн российского зерна и технической помощи в ремонте систем вооружения страны.
Россия уже не в первый раз направляет Ту-160 в Венесуэлу: в 2008 году два бомбардировщика также осуществили учебную миссию на аэродроме венесуэльского острова Арчила. Самолеты дальней авиации выполнили ряд тренировочных полетов в акватории Атлантического океана и над Карибским морем. Тогда на борту Ту-160 не было ядерного вооружения.
Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.
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