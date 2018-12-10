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В «Единой России» рассказали про эпатажных однопартийцах-депутатах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство членов "Единой России" органично вписываются в деятельность партии, но есть и те, кто делают себе пиар на эпатажных высказываниях, заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников ЕР и депутат Госдумы Сергей Боярский.
"Мне кажется, большинство, 99% тех, кто работает, они и так органично вписываются в канву. А есть те, кто на эпатаже и на глупостях пытаются сделать себе бесплатный пиар. Потому что предложения сомнительного характера в интернете очень любят и тиражируют их с большим интересом, чтобы люди порадовались", — сказал Боярский в эфире радио "Говорит Москва".
По его словам, к числу депутатов, любящих эпатажные предложения, относится Виталий Милонов. При этом, подчеркнул сопредседатель, впереди предстоит очень серьезная работа, а время для шуток кончилось.
"Теперь в уставе партии прописываются морально-этические нормы. Мне кажется, это для многих из нас избыточное положение, но тем не менее. На этом хочется заострить внимание, чтобы все наши партийцы, начиная от "первичек", заканчивая Госдумой и высшими органами государственной власти, соизмеряли свою личную позицию, мнение с тем, что оно может быть интерпретировано и бросить тень на всю нашу партию, на всю нашу фракцию", — отметил депутат.
Он добавил, что у него вызывают раздражение однопартийцы, которые высказываются непотребным образом, а также вносят "какие-то совершенно маразматическое предложение для обсуждения". Боярский подчеркнул, что позже по этим поступкам судят обо всей партии и что необходимо взвешивать каждое слово, особенно в публичном пространстве.
"Такова участь публичного политика. Если уж ты не можешь совладать с собой — говори, пожалуйста, но ты можешь быть впоследствии уличён в том, что твои высказывания плохо сказываются на партии в целом. Мы говорим про депутатов в том числе. Пускай подумают. Каждый для себя должен грань наметить", — резюмировал Боярский.
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