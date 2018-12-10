Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова высказалась о будущем отношений России и Британии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и Великобритании, передает ТАСС.
По ее словам, Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Лондоном, но этому мешают британские СМИ.
"Мы, к сожалению, сталкиваемся с информационной блокадой со стороны британских СМИ. То, что Россия блокирует отношения с Великобританией, является абсолютной ложью. На самом деле Россия выступает за развитие отношений с этой страной во всех направлениях", — заявила Захарова.
Она добавила, что Россия не готова к "игре в одни ворота".
Ранее Захарова заявила, что портал Bellingcat в новом расследовании "сам себя вывел на чистую воду".
Газета.Ru: последние новости
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии Путин поддержал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток Лавров заявил о притеснении русскоязычных граждан за рубежом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть Совет Европы84
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока22
В Киеве поставили ультиматум Константинополю9
Дружбы Украины с Россией больше не будет541
«Когда ты наконец умрешь?»44
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Россиянка печатала евро на принтере и ходила за покупками
Криминал Происшествия
04:07
В Киеве поставили ультиматум Константинополю
Украина В мире
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:29
«Когда ты наконец умрешь?»
Общество Статьи
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение