Захарова высказалась о будущем отношений России и Британии

По ее словам, Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Лондоном, но этому мешают британские СМИ.

"Мы, к сожалению, сталкиваемся с информационной блокадой со стороны британских СМИ. То, что Россия блокирует отношения с Великобританией, является абсолютной ложью. На самом деле Россия выступает за развитие отношений с этой страной во всех направлениях", — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия не готова к "игре в одни ворота".