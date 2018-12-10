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Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщает РБК.
Это следует из резолюции на письме Олега Кожемяко, опубликованном РБК. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Названы условия переноса столицы ДФО
«Путин поддержал инициативу о переносе столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток», — приводит RT слова Пескова.
Ранее сообщалось, что инициативу о переносе столицы ДВФО поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко объяснял необходимость переноса столицы ДВФО исторической справедливостью, а также современной ролью Владивостока. По его словам, Владивосток — это «восточные врата страны», город, в котором регулярно проходят международные форумы, куда приезжают мировые лидеры, где запускаются проекты, являющиеся «драйверами развития всего Дальнего Востока».
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