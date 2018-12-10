В Кремле заявили об утомительности мониторинга дела Манафорта

В Кремле устали следить за фееричными расследованиями, подобными делу Манафорта , заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Я никак не могу прокомментировать. Честно говоря, мы изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями. Мы даже не знаем этих лиц, которые упоминаются в расследовании, которые новые», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу прокомментировать новые данные по делу Манафорта.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер представил детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом — экс-главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа . В частности, его обвинили в неоднократной даче ложных показаний уже после заключения сделки. Основные из ложных показаний относятся к взаимодействию Манафорта с российским компаньоном Константином Килимником.

Ранее сообщалось, что Килимник, по данным следствия, одновременно с ним пытался связаться со свидетелями по делу о незарегистрированной работе Манафорта лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. Это было поводом заподозрить этих двоих в попытке оказать давление на свидетелей.