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В Кремле заявили об утомительности мониторинга дела Манафорта 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кремле устали следить за фееричными расследованиями, подобными делу Манафорта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я никак не могу прокомментировать. Честно говоря, мы изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями. Мы даже не знаем этих лиц, которые упоминаются в расследовании, которые новые», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу прокомментировать новые данные по делу Манафорта.
Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер представил детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом — экс-главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа. В частности, его обвинили в неоднократной даче ложных показаний уже после заключения сделки. Основные из ложных показаний относятся к взаимодействию Манафорта с российским компаньоном Константином Килимником.
Ранее сообщалось, что Килимник, по данным следствия, одновременно с ним пытался связаться со свидетелями по делу о незарегистрированной работе Манафорта лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. Это было поводом заподозрить этих двоих в попытке оказать давление на свидетелей.
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