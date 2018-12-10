Клинцевич оценил слова бельгийского генерала про «угрозу РФ» и терроризм

Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью изданию Paris Match заявил, что Россия на сегодняшний день представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм.

К этому мнению Гиллис пришел по итогам встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам, которая состоялась недавно в Оборонном колледже НАТО в Риме . По словам командующего, на этом мероприятии тема терроризма почти не поднималась, а вот "российская угроза" фигурировала почти во всех докладах. Гиллис заявил, что из выступления российского представителя якобы следует, что Россия намерена утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире.

"Русские считают, что мы уже вступили в многополярный постамериканский мир и поэтому не приемлют отныне того, что они считают диктатом со стороны США", — подчеркнул Гиллис, добавив, что целью России сейчас является восстановление влияния в местах, которые когда-то были буферными зонами у ее границ.

Для достижения своих целей Россия, по мнению Гиллиса, будет прибегать к различным "гибридным методам", таким как шпионаж, политическое давление, дезинформация в социальных сетях, кибервмешательство и другие способы, добавил он.