Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич оценил слова бельгийского генерала про «угрозу РФ» и терроризм 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Belga / Eric Lalmand
Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью изданию Paris Match заявил, что Россия на сегодняшний день представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм.
К этому мнению Гиллис пришел по итогам встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам, которая состоялась недавно в Оборонном колледже НАТО в Риме. По словам командующего, на этом мероприятии тема терроризма почти не поднималась, а вот "российская угроза" фигурировала почти во всех докладах. Гиллис заявил, что из выступления российского представителя якобы следует, что Россия намерена утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире.
"Русские считают, что мы уже вступили в многополярный постамериканский мир и поэтому не приемлют отныне того, что они считают диктатом со стороны США", — подчеркнул Гиллис, добавив, что целью России сейчас является восстановление влияния в местах, которые когда-то были буферными зонами у ее границ.
Для достижения своих целей Россия, по мнению Гиллиса, будет прибегать к различным "гибридным методам", таким как шпионаж, политическое давление, дезинформация в социальных сетях, кибервмешательство и другие способы, добавил он.
"Намерение России сохранить и даже расширить свою сферу влияния твердо как никогда. Он был в своем анализе абсолютно откровенен — до такой степени, что планы его страны стали совершенно понятны", — уверен командующий оборонными операциями Бельгии.
В эфире радио Sputnik заявления бельгийского военачальника прокомментировал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Последние новости
Huawei вам: Трамп нанес Китаю подлый удар в спину Забирая жизни: самый страшный маньяк России "переплюнул" Чикатило Сталину мог дозвониться любой
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян342
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии6
Новым главой ГРУ впервые стал моряк52
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных229
Они управляли моим телом: опубликованы отрывки показаний дознавательницы
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака
Шоу-бизнес
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение