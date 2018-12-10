Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии

По его словам, лидеры обсуждали совместную экономическую деятельность стран на территории Курильских островов. При этом Россия считает, что Япония могла бы делать больше инвестиций в регион.

"…по долгу службы участвовал в ряде переговоров Путина и Абэ — никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась", — сказал Трутнев.

Ранее Абэ заявил о намерении тщательно обсудить мирный договор с Россией.