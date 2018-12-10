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Врио главы Сахалина пойдет на выборы губернатора как самовыдвиженец 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что он пойдет на выборы главы региона в сентябре 2019 года в качестве самовыдвиженца.
"Я пойдут на выборы губернатора Сахалинской области в сентябре 2019 года самовыдвиженцем", — сказал Лимаренко журналистам.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назначил главу подразделения госкорпорации "Росатом", отвечавшего за строительство за рубежом АЭС по российским проектам, Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Олега Кожемяко, который возглавлял Сахалинскую область более двух лет, в сентябре Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморского края.
В понедельник полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Лимаренко правительству, депутатам и общественности.
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