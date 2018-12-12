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В СФ предложили наказывать за недостоверную информацию в СМИ и интернете 

РИА Новости + ещё 37 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внёс в Госдуму законопроект, приравнивающий распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и устанавливающий за это административную ответственность.
Помимо Клишаса, подписи под законопроектом поставили сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.
"Проект федерального закона устанавливает административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий", — сообщил Клишас РИА Новости.
По его словам, в отношении такой информации предлагается применять существующий механизм, действующий в отношении информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
"Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в Российской Федерации.
Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации", — заявил глава комитета.
Он отметил, что также законопроект предлагает признавать распространение недостоверной общественно значимой информации "злоупотреблением свободой массовой информации".
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