Лондон заподозрил Москву еще в двух «странных» смертях

Лондон может объявить о подозрении в причастности Москвы к смерти сбежавшего из России предпринимателя Александра Перепеличного, умершего в 2012 году в пригороде британской столицы. Ранее Москва назвала обвинения со стороны Скотланд-Ярда в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля голословными и бездоказательными. МИД РФ направил более 60 нот с требованием предоставить доступ к материалам расследования, но они остались без ответа.

Британская полиция заявила, что Москва может быть причастна к подозрительной смерти сбежавшего из России предпринимателя Александра Перепеличного, который в 2012 году был найден мертвым возле своего особняка в городке Вейбридж , входящего в агломерацию Большой Лондон.

По данным газеты The Sunday Times, занимающиеся расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда — SO15 получили новую информацию. По словам британских силовиков, новые данные позволяют предположить, что «целями российских киллеров» могли стать и другие люди.

Также, по словам полиции, у них есть вопросы к причине гибели шотландского магната в сфере недвижимости и телекоммуникаций Скотта Янга. Английские СМИ отмечают, что полиция может переквалифицировать некоторые случаи и снова обратиться к возможным свидетелям за показаниями, передает ФАН.

Тремя днями ранее британская разведывательная служба MI 5 распространила среди сотрудников записку, в которой рекомендует усилить контроль за работниками российского посольства. Об этом сообщал таблоид The Daily Mirror, который утверждал, что документ есть в распоряжении редакции.

В частности, в записке якобы приведены номера автомобилей, которыми пользуются российские дипломаты. Разведчикам предписано постоянно следить за этими машинами, фиксировать маршруты и количество людей в салоне во время каждой поездки.

в MI 5 уверены, что высылка 23 российских дипломатов весной этого года нанесла непоправимый удар по разведывательным возможностям России в Британии, на восстановление которых «уйдет еще несколько лет». По этой причине Москве придется задействовать дипломатов, которые избежали депортации, для сбора разведывательной информации, указывал таблоид.

В начале нынешнего месяца генеральный директор Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI-6) Алекс Янгер заявил, что Лондон не стремится к дестабилизации России. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в университете Сент-Эндрюс.

«Мы не добиваемся эскалации и отреагируем положительно, если увидим изменения в поведении России. Вместе с тем мы будем непреклонно защищать наших граждан и интересы нашей страны», — сказал дипломат.

В воскресенье 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга, передает НСН.

Вскоре Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

В Москве эти обвинения назвали голословными и бездоказательными.

Российское внешнеполитическое ведомство направило более 60 нот с требованием предоставить доступ к материалам расследования, но они остались без ответа.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата.

Президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком. С таким заявлением глава государства выступил на заседании «Российской энергетической недели».

«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. Он просто подонок, вот и все. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я надеюсь, что это пройдет когда-нибудь. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — заявил Путин.

Политик также указал на сомнительность изложенных британским следствием данных.

«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают? Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили, что ли?», — спросил Путин модератора беседы.

Президент напомнил, что Россия уже наказала экс-полковника ГРУ — в общей сложности он отсидел пять лет в тюрьме.

«Мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы.

Что касается Александра Перепеличного, то он занимался в России финансовым консалтингом, руководил компанией «Baikonur». После финансового кризиса 2008 года успешный прежде бизнесмен разорился. Ему были предъявлены иски о взыскании крупной задолженности. Перепеличный подозревался также в связях с криминальными структурами.

В январе 2010 года вместе с семьей эмигрировал в Великобританию. По некоторым сведениям, получил вид на жительство, инвестировав в страну проживания более 1 млн фунтов стерлингов, в статусе политического беженца ему было отказано.

Утром 10 ноября 2012 года Перепеличный вернулся из трехдневной поездки в Париж, после чего в конце дня совершал пробежку в элитном коттеджном поселке St George's Hill и был найден мертвым около своего особняка. В желудке погибшего были обнаружены следы ядовитого растения гельземий.

Предприниматель Скот Янг скончался в 2014 году. Тогда полиция заявила, что не рассматривает его смерть как подозрительную и считает, что это самоубийство.