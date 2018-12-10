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Слуцкий прокомментировал заявления о роли России в протестах во Франции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что заявления о "российском вмешательстве" не повлияют на отношения России и Франции.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протеста в стране. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.
"Очень надеюсь, что заявления о "российском вмешательстве" станут лишь мелким эпизодом, который никак не повлияет на отношения наших стран", — написал Слуцкий в Telegram.
По его словам, обвинения, которые страны Запада выдвигают в отношении России, выглядят смешно.
"Сразу приходит на ум незабвенный Шурик из "Кавказской пленницы": "Простите, а часовню тоже я развалил?" Тем более странно слышать подобные реплики из уст французских коллег", — отметил депутат.
Слуцкий подчеркнул, что Россия заинтересована в укреплении партнерских связей с Францией, а никак не в дестабилизации обстановки.
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
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