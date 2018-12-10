СМИ: российским регионам определили специализации на ближайшие семь лет

Чиновники определили перечень специализаций для регионов на ближайшие семь лет, за невыполнение рекомендаций они могут лишиться федеральной помощи, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на последнюю версию стратегии пространственного развития до 2025 года, внесенную Минэкономразвития в правительство.

Сообщается, что разработку документа курировали два вице-премьера: в прошлом правительстве — Дмитрий Козак , в новом — Виталий Мутко . Все предыдущие решения Козака по этой теме и его видение стратегии учтены при ее доработке, отмечает его представитель. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.

Стратегия, с помощью которой власти рассчитывают координировать федеральную и региональную экономическую политику, разделяет территории на разные типы: крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры, пишет газета. 20 из них получили статус крупнейших городских агломераций (их вклад в совокупный ВВП превышает 1%) — например, Красноярск, Краснодар, Москва, города Московской области. Еще 21 крупная агломерация обеспечит от 0,2 до 1% роста экономики (Норильск, Тамбов, Сочи и другие), а 31 город и муниципальное образование — менее 0,2% (Нальчик, Абакан, Курск и другие).

За каждым регионом закрепляется широкий перечень специализаций. Например, у Нижегородской области их 27 — от производства лекарств до автотранспорта и нефтепродуктов, у Тюменской — от лесозаготовки и добычи полезных ископаемых до производства резиновых изделий. Самые популярные — производство одежды, мебели, резиновых изделий. Специализации определялись исходя из конкурентных преимуществ регионов, численности и плотности населения, качества рабочей силы, географического положения, развития инфраструктуры и другого. Учитывались и пожелания регионов, отметил изданию федеральный чиновник.

Если регионы не прислушаются к рекомендациям, то могут не получить из федерального бюджета денег на поддержку неэффективных отраслей, сообщил газете федеральный чиновник. Сейчас власти соседних регионов могут поддерживать создание и развитие предприятий в одной и той же подотрасли, хотя в одном из них условия для этого лучше. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, констатирует другой чиновник. В этом году федеральный бюджет потратит на различные субсидии регионам 415 миллиардов рублей — более четверти трансфертов им. На площадке Минфина такие предложения о перераспределении субсидий серьезно не обсуждались, знает чиновник финансово-экономического блока.

Чтобы обеспечить связь между регионами, Минэкономразвития выделило макрорегионы — в последней версии стратегии их 12 (например, Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, Центрально-Черноземный). Регионы смогут вместе поддерживать предприятия, которые нужны им, объясняет федеральный чиновник.