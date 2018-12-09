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Российская разведка проникла повсюду 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) России используют в своей деятельности все современные формы и инструменты, заявил в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» директор ведомства Сергей Нарышкин. Его слова приводит РБК.
Говоря об этих инструментах, он упомянул мобильные телефоны, социальные сети и безналичные расчеты.
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Директор СВР признал, что сам пользуется интернетом и мобильным телефоном, но только вне своего служебного кабинета. Приходя на работу, Нарышкин, по его словам, отключает мобильник и уносит в дальнюю комнату. Единственное исключение он делает для телевизора, который охарактеризовал как надежный.
Нарышкин также рассказал, что его ведомство взаимодействует с разведками «практически всех континентов», а сам он в статусе главы спецслужбы посетил с рабочими визитами 22 страны. По мнению директора СВР, информация о его поездке в США в январе текущего года просочилась в прессу из-за того, что он летел обычным рейсом «Аэрофлота», и его, как довольно известную личность, мог опознать кто-то из журналистов.
Это не первое за последние недели появление руководителя внешней разведки в публичном поле: в конце ноября Нарышкин, также занимающий пост председателя организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России, предложил Минкульту поддерживать рэперов.
Сергей Нарышкин возглавил СВР в октябре 2016 года. До этого он в течение пяти лет был спикером Госдумы и за это время успел попасть под санкции США в связи с вхождением Крыма в состав России. Руководил администрацией президента и аппаратом правительства. Окончил Высшую школу КГБ СССР.
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