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МИД Китая вызвал американского посла 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
МИД КНР вызвал американского посла в Пекине, чтобы выразит протест в связи с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.
Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
«Такие действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Канады задержали Мэн Ваньчжоу, экстрадицию которой запрашивают США.
Отмечалось, что в США её подозревают в нарушении американских торговых санкций, введённых в отношении Ирана.
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