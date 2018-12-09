МИД Китая вызвал американского посла

МИД КНР вызвал американского посла в Пекине, чтобы выразит протест в связи с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

«Такие действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Канады задержали Мэн Ваньчжоу, экстрадицию которой запрашивают США.

Отмечалось, что в США её подозревают в нарушении американских торговых санкций, введённых в отношении Ирана.