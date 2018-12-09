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Глава МИД Франции призвал Трампа не вмешиваться в дела страны 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться в жизнь французов.
"Я говорю Дональду Трампу, и президент Франции (Эммануэль Макрон) ему тоже говорит: мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации", — сказал Ле Дриан телеканалу LCI.
Ранее Трамп заявил, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если задуматься над целесообразностью участия в Парижском соглашении и вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение. США, хотя и были инициаторами этого соглашения, приняли решение о выходе из него.
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
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