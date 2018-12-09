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В ГД прокомментировали заявления СБУ о роли России в протестах во Франции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины превратилась в пиар-агентство, обвиняя Россию во вмешательстве во все мировые и национальные конфликты, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что к организации акции протестов во Франции причастны российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.
Акции протеста так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
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