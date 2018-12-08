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Путину передадут все предложения Алексеевой 

News.ru 2 часа назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Российскому лидеру Владимиру Путину передадут все предложения и вопросы, которые поднимала правозащитница Людмила Алексеева, рассказал член Совета при президенте РФ Андрей Бабушкин.
По его словам, это произойдёт на встрече главы государства с СПЧ, которая состоится 11 декабря.
«Я думаю, что это будет правильно, что Михаил Александрович Федотов [глава Совета] и члены СПЧ должны будут эти вопросы ставить. Иначе это будет просто нечестно, что она про это говорила и надеялась, что эти проблемы будут решены, а её уход из жизни приведёт к тому, что эти проблемы окажутся забыты», — цитирует Бабушкина РИА Новости.
По его словам, Алексеева просила Путина о помиловании бизнесмена Игоря Изместьева, амнистии, пересмотре закона об иногагентах, внимательном отношении к реформе здравоохранения.
«Наверное, сейчас наступило время, когда нам надо инвентаризировать те проблемы, которые она ставила, и, наверное, сделать так, чтобы лучшей памятью для неё стало решение этих проблем в нашей стране», — подчеркнул член СПЧ.
Как писал News.ru, известная в России и за рубежом своей правозащитной деятельностью Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни 8 декабря. Лидер страны отправил телеграмму родным и близким главы Московской Хельсинкской группы. Как рассказал его представитель Дмитрий Песков, президент «чрезвычайно уважал принципиальную позицию правозащитницы по многим вопросам жизни нашей страны».
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