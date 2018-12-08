«Единая Россия» на 40% ротировала свой генсовет

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию своего генерального совета — коллегиального руководящего органа партии.

По уставу единороссов, в состав генсовета входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.

Ротация генсовета, проведенная XVIII съездом в субботу, составила 40%, при этом более трети его новых членов — секретари первичных и местных отделений "Единой России". Согласно имеющимся у ТАСС материалам, из действующего состава генсовета выведено 68 человек, введено — 72, из них 21 человек представляют первичные отделения партии, четыре — местные. Численность генсовета составляет 170 человек.

Голосование по составу генсовета проводилось в закрытом режиме.