Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» на 40% ротировала свой генсовет 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию своего генерального совета — коллегиального руководящего органа партии.
По уставу единороссов, в состав генсовета входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.
Ротация генсовета, проведенная XVIII съездом в субботу, составила 40%, при этом более трети его новых членов — секретари первичных и местных отделений "Единой России". Согласно имеющимся у ТАСС материалам, из действующего состава генсовета выведено 68 человек, введено — 72, из них 21 человек представляют первичные отделения партии, четыре — местные. Численность генсовета составляет 170 человек.
В частности, в состав генсовета введены губернаторы Калининградской и Тюменской областей Антон Алиханов и Александр Моор, главы Адыгеи и Якутии Мурат Кумпилов и Айсен Николаев, губернаторы Нижегородской и Новосибирской областей Глеб Никитин и Андрей Травников, Алтайского края и Марий Эл Виктор Томенко и Александр Евстифеев, Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, депутаты Госдумы Артем Туров, Дмитрий Пирог, Денис Москвин и Александр Грибов (двое последних являются секретарями региональных партотделений — нижегородского и ярославского соответственно), члены Совета Федерации Андрей Климов и Сергей Фабричный, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Из состава генсовета были выведены в том числе главы Ленинградской, Самарской, Калужской областей Александр Дрозденко, Дмитрий Азаров и Александр Артамонов, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель Бурятии Алексей Цыденов. При этом съезд ввел их в состав другого руководящего органа "Единой России" — высшего совета.
Голосование по составу генсовета проводилось в закрытом режиме.
ТАСС: последние новости
В уставе "Единой России" появится идеологическая преамбула Путин: кандидатам без четкой программы не нужно приходить во власть любого уровня Никита Михалков пригласил в театр девочку, мечтавшую увидеть мир закулисья
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса614
Порошенко рассказал о русскоязычных патриотах Украины21
В Париже начали сооружать баррикады99
Путин предупредил о мощной трансформации мира602
Россиянам разрешили обезболивание5
Видео
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Армия Оружие
00:18
Названа «Мисс мира — 2018»
В мире
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение