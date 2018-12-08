«Единая Россия» на 40% ротировала свой генсовет 

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию своего генерального совета — коллегиального руководящего органа партии.
По уставу единороссов, в состав генсовета входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.
Ротация генсовета, проведенная XVIII съездом в субботу, составила 40%, при этом более трети его новых членов — секретари первичных и местных отделений "Единой России". Согласно имеющимся у ТАСС материалам, из действующего состава генсовета выведено 68 человек, введено — 72, из них 21 человек представляют первичные отделения партии, четыре — местные. Численность генсовета составляет 170 человек.
В частности, в состав генсовета введены губернаторы Калининградской и Тюменской областей Антон Алиханов и Александр Моор, главы Адыгеи и Якутии Мурат Кумпилов и Айсен Николаев, губернаторы Нижегородской и Новосибирской областей Глеб Никитин и Андрей Травников, Алтайского края и Марий Эл Виктор Томенко и Александр Евстифеев, Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, депутаты Госдумы Артем Туров, Дмитрий Пирог, Денис Москвин и Александр Грибов (двое последних являются секретарями региональных партотделений — нижегородского и ярославского соответственно), члены Совета Федерации Андрей Климов и Сергей Фабричный, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Из состава генсовета были выведены в том числе главы Ленинградской, Самарской, Калужской областей Александр Дрозденко, Дмитрий Азаров и Александр Артамонов, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель Бурятии Алексей Цыденов. При этом съезд ввел их в состав другого руководящего органа "Единой России" — высшего совета.
Голосование по составу генсовета проводилось в закрытом режиме.