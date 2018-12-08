Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса

Кадыров пригласил Хаски и IC3PEAK в Чечню 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/ramzan
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские музыкальные группы и рэперы, в том числе «гонимые» Хаски и Элджей, могут дать свои концерты в республике.
«Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», — цитирует Кадырова РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что рэперы смогут выступить новогодних «огоньках». Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярёв.
В последние месяцы число запрещённых выступлений резко возросло. Местные власти во многих регионах не выпустили на сцену городских площадок и клубов исполнителей Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджея (Алексея Узенюка), а также группы IC3PEAK и «Френдзона».
News.ru: последние новости
Захарова посоветовала главе ВМС Украины уйти в отставку Крым назвал условия прохода ВМС Украины в Азовском море Терешкова возглавит комиссию «Единой России» по этике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил о мощной трансформации мира250
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
Раскрыты секретные документы с украинских судов142
В задержанном украинском моряке опознали мучителя1059
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение87
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
02:56
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
03:46
Психиатр проверит кандидатов в президенты Украины
В мире Статьи
01:01
Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение