Кадыров пригласил Хаски и IC3PEAK в Чечню 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские музыкальные группы и рэперы, в том числе «гонимые» Хаски и Элджей, могут дать свои концерты в республике.
«Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», — цитирует Кадырова РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что рэперы смогут выступить новогодних «огоньках». Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярёв.
В последние месяцы число запрещённых выступлений резко возросло. Местные власти во многих регионах не выпустили на сцену городских площадок и клубов исполнителей Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджея (Алексея Узенюка), а также группы IC3PEAK и «Френдзона».