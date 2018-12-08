Медведев назвал три главных урока года для «Единой России»

В первую очередь он подчеркнул, что никто не заменит живое общение. "Если мы не общаемся с людьми, если не говорим с людьми, мы уже проиграли", — отметил Медведев.

Второй урок: партии помогает не популизм, а ответственный подход. Он заявил, что именно в этом заключалась сила партии.

"Нам не нужно везде говорить красиво, а нужно говорить по делу. Мы не должны обещать невозможного — мы должны быть честными", — пояснил премьер-министр.

Третьим уроком стал вывод о том, что ждать выборов не надо — необходимо работать ежедневно. В этом состоит цель партии на всех уровнях партийной структуры, считает Медведев.

По его словам, "Единой России" предстоит вернуть доверие избирателей в тех регионах страны, где ее кандидаты проиграли.

"В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать. И на которые, скажем прямо, рассчитывали. В том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей", — сообщил Медведев.

Ранее он заявил, что проведение предварительного голосования в электронном виде будет развиваться. Для молодежи это понятнее и привычнее, отметил премьер-министр.