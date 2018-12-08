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Медведев назвал три главных урока года для «Единой России» 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о трех главных уроках для "Единой России", которые партия должна вынести в 2018 году.
В первую очередь он подчеркнул, что никто не заменит живое общение. "Если мы не общаемся с людьми, если не говорим с людьми, мы уже проиграли", — отметил Медведев.
Второй урок: партии помогает не популизм, а ответственный подход. Он заявил, что именно в этом заключалась сила партии.
"Нам не нужно везде говорить красиво, а нужно говорить по делу. Мы не должны обещать невозможного — мы должны быть честными", — пояснил премьер-министр.
Третьим уроком стал вывод о том, что ждать выборов не надо — необходимо работать ежедневно. В этом состоит цель партии на всех уровнях партийной структуры, считает Медведев.
По его словам, "Единой России" предстоит вернуть доверие избирателей в тех регионах страны, где ее кандидаты проиграли.
"В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать. И на которые, скажем прямо, рассчитывали. В том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей", — сообщил Медведев.
Ранее он заявил, что проведение предварительного голосования в электронном виде будет развиваться. Для молодежи это понятнее и привычнее, отметил премьер-министр.
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