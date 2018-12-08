Медведев призвал ЕР вернуть доверие избирателей

Премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что не все в партии одинаково ответственно подошли к избирательной кампании, ЕР нужно вернуть доверие избирателей в тех регионах, где проиграли ее представители.

«Не все одинаково подошли к проведению избирательной кампании — одинаково ответственно, я имею в виду. В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать и на которые — скажем прямо — рассчитывали, в том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей, хочу об этом сказать прямо. Его нужно вернуть», — приводит его слова РИА «Новости».

На съезде партии в субботу он отметил, что необходимые выводы по итогам этих выборов были сделаны. «В пяти региональных отделениях мы провели ротацию, замену руководства, были приняты и другие необходимые в данном случае дисциплинарные выводы», — добавил председатель партии.

По его словам, «Единой России» необходимо обновление политических идей, методов и содержания работы, чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан. «Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации», — сказал он.

Он подчеркнул, что «партия должна сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам по решению поставленных задач». «И, конечно, чтобы сохранить политическое лидерство. И еще более важно, чтобы сохранить доверие граждан», — добавил Медведев.

«Мы не ждем выборов — работать нужно каждый день, и в этом цель партии на всех уровнях партийной структуры, как это делают, кстати сказать, наши партийные приемные», — подчеркнул лидер партии.

Вместе с тем, несмотря на все сложности, выборы, прошедшие Единый день голосования 9 сентября, были успешными для партии, заключил Медведев.

Ранее в субботу Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов ЕР вручил партийные билеты пятерым главам российских регионов.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день работали три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, 8 декабря, проходит программный форум в формате четырех дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов программы партии за 2018 год. Это «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.