Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя высылку дипломатов РФ по обвинению в разведдеятельности, заявил, что это вызывает сожаление, так как дипкорпус сократился, и это вредно для всех сторон.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, ссылаясь на военную разведку минобороны, ранее заявил о высылке из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности. МИД РФ позже заявил, что Москва отреагирует на высылку Братиславой российского дипломата на основе принципа взаимности.
"Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной и другой стороне, потому что Россия ответила так же", — сказал он РИА Новости.