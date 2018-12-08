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«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса

Глава СВР прокомментировал высылку российских дипломатов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя высылку дипломатов РФ по обвинению в разведдеятельности, заявил, что это вызывает сожаление, так как дипкорпус сократился, и это вредно для всех сторон.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, ссылаясь на военную разведку минобороны, ранее заявил о высылке из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности. МИД РФ позже заявил, что Москва отреагирует на высылку Братиславой российского дипломата на основе принципа взаимности.
"Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной и другой стороне, потому что Россия ответила так же", — сказал он РИА Новости.
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