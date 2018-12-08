Власти Карелии в 2019 году сократят около 170 чиновников органов

"Сокращение чиновников будет продолжаться. Порядка 170 человек, если мне память не изменяет. Это значительный процент", — сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, сокращение регионального госаппарата начнется с начала будущего года. "Только что обсуждали сокращение состава представительства Карелии в Москве", — уточнил он.

"Мы надеемся на новые технологии, на информатизацию. Где-то может быть передача полномочий от органов власти на аутсорсинг, на учреждения", — пояснил глава республики.

По данным Карелиястата, на конец 2017 года численность работников региональных органов власти в республике составила 999 человек.