Путин провел переговоры с Нетаньяху

Нетаньяху проинформировал российского лидера о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин со своей стороны подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии и отметил актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы.

«Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран», — сообщили в Кремле.