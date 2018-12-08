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Путин провел переговоры с Нетаньяху 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в субботу, 8 декабря, провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых заявил о необходимости совершенствовать взаимодействие между двумя странами по военной линии.
Нетаньяху проинформировал российского лидера о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин со своей стороны подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии и отметил актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы.
«Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран», — сообщили в Кремле.
Во вторник армия обороны Израиля объявила о начале на севере страны операции «Северный щит» по поиску и уничтожению ведущих на территорию государства тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». В тот же день стало известно об обнаружении первого тоннеля.
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