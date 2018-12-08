Путин и Нетаньяху обсудили израильскую операцию на границе с Ливаном

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Нетаньяху рассказал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. Российская сторона отметила важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.

В ходе разговора Путин отметил необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. "В этой связи была подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы", — добавляется в сообщении.

Кроме того, стороны договорились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран.