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Путин и Нетаньяху обсудили израильскую операцию на границе с Ливаном 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Нетаньяху рассказал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. Российская сторона отметила важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.
В ходе разговора Путин отметил необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. "В этой связи была подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы", — добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны договорились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран.
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