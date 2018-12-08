Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием

Глава государства назвал ее актрисой "редкого таланта и обаяния". Президент добавил, что Фрейндлих является "искренним, душевно щедрым" человеком.

"Многие годы Вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе. Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу", — отметил Путин.

Ранее Алиса Фрейндлих рассказала, какие книги любит перечитывать.