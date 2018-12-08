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Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку СССР Алису Фрейндлих с 84-летием. Текст обращения был опубликован на сайте Кремля.
Глава государства назвал ее актрисой "редкого таланта и обаяния". Президент добавил, что Фрейндлих является "искренним, душевно щедрым" человеком.
"Многие годы Вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе. Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу", — отметил Путин.
Ранее Алиса Фрейндлих рассказала, какие книги любит перечитывать.
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