Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку СССР Алису Фрейндлих с 84-летием. Текст обращения был опубликован на сайте Кремля.
Глава государства назвал ее актрисой "редкого таланта и обаяния". Президент добавил, что Фрейндлих является "искренним, душевно щедрым" человеком.
"Многие годы Вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе. Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу", — отметил Путин.
Ранее Алиса Фрейндлих рассказала, какие книги любит перечитывать.