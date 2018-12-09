Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы Роснано Анатолия Чубайса о "неблагодарности россиян".
По его словам, Чубайс напрасно поднял тему благодарности бизнесменам.
Он также добавил, что слова Чубайса могут негативно повлиять на отношения между обществом и бизнесом.
Пушков подчеркнул, что призыв главы Роснано не увеличит "благодарность" со стороны общества.
Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.