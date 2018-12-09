Пушков отреагировал на заявление Чубайса об олигархах

По его словам, Чубайс напрасно поднял тему благодарности бизнесменам.

Он также добавил, что слова Чубайса могут негативно повлиять на отношения между обществом и бизнесом.

Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2018 г. Пушков подчеркнул, что призыв главы Роснано не увеличит "благодарность" со стороны общества.

Ранее сообщалось, что Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.