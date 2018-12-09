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Пушков отреагировал на заявление Чубайса об олигархах 

Газета.Ru + ещё 31 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы Роснано Анатолия Чубайса о "неблагодарности россиян".
По его словам, Чубайс напрасно поднял тему благодарности бизнесменам.
Он также добавил, что слова Чубайса могут негативно повлиять на отношения между обществом и бизнесом.
Пушков подчеркнул, что призыв главы Роснано не увеличит "благодарность" со стороны общества.
Ранее сообщалось, что Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.
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