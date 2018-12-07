Слуцкий назвал санкции Литвы проявлением русофобской истерии

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что Вильнюс ввел национальные санкции против России после инцидента в Черном море.

"Санкции Литвы из-за инцидента в Керченском проливе — это абсурд, очередное проявление русофобской истерии. В то время, когда в Евросоюзе нет ещё никакого решения, да и общего консенсуса по этому вопросу, наоборот, в Брюсселе принимаются усилия для снижения напряженности, Вильнюс намерено нагнетает ситуацию, лишь бы "укусить" Россию. Только укусы эти — комариные", — сказал журналистам Слуцкий.

Парламентарий отметил, что этот очередной выпад не останется без внимания и получит адекватную реакцию, как и во всех случаях применения подобных санкций.

Ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. Источник РИА Новости в структурах ЕС сообщил, что общей позицией по итогам обсуждения послами стран ЕС инцидента в Керченском проливе стал призыв к сдержанности. В общем заявлении ЕС, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях не было.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.