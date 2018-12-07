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Путин высказался о высылке дипломатов из Греции 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин назвал чушью обвинения Греции в адрес российских дипломатов, из-за которых они были высланы из страны в июле этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Во-первых, мы изначально были не согласны, и сейчас я хочу это подчеркнуть, с основанием высылки наших дипломатов. Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России могут подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры. Это просто нонсенс и чушь», — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Москве.
Путин отметил, что, если у спецслужб возникают вопросы друг к другу, есть множество способов урегулировать ситуацию «без всяких театральных жестов».
При этом президент подчеркнул, что сложная ситуация не мешала России и Греции «нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики».
«Надеюсь, что эта страница, действительно, перевернута», — добавил Путин.
В июле Греция выслала двух российских дипломатов из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны. Российских дипломатов в частности обвиняли в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.
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