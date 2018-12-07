Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.
Валерий Лимаренко возглавляет АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП") — первой инжиниринговой компании "Росатома" по строительству и комплектации АЭС за рубежом по российским проектам.
Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 г. в г. Харькове Украинской ССР (ныне — Украина) в семье военного летчика.
В 1983 г. окончил Харьковский авиационный институт (ныне — Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") по специальности "жидкостные реактивные двигатели", получив квалификацию инженера-механика двигателей летательных аппаратов.
Доктор экономических наук. В 2000 г. в Институте региональных экономических исследований защитил диссертацию "Формирование и развитие муниципальной системы управления ипотечным жилищным кредитованием в условиях переходной экономики".
В 1983-1996 гг. — работал в Федеральном ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-НИИЭФ) на должностях инженера-конструктора, начальника группы, ведущего инженера-исследователя, ведущего экономиста.
В 1996-2001 гг. — депутат городской думы г. Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам. Возглавлял международный научно-учебный центр "Экономика регионального развития" при Саровском физико-техническом институте (ныне — СарФТИ Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"). С 2001 по 2003 г. — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2003-2005 гг. главный федеральный инспектор по Нижегородской области. С августа 2005 г. по май 2007 г. — заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. В 2007 г. Валерий Лимаренко был назначен директором АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП") — первой инжиниринговой компании "Росатома" по строительству и комплектации АЭС.
На базе НИАЭП Валерию Лимаренко удалось создать инжиниринговый дивизион Росатома, успешно проектирующий и сооружающий энергоблоки АЭС в стране и за рубежом (Китае, Индии, Иране, Белоруссии, Бангладеш и других).
Сегодня компания "НИАЭП — ASE" реализует более 20 проектов по строительству атомных станций.