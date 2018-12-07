Путин назначил врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

Валерий Лимаренко возглавляет АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП") — первой инжиниринговой компании "Росатома" по строительству и комплектации АЭС за рубежом по российским проектам.

Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 г. в г. Харькове Украинской ССР (ныне — Украина) в семье военного летчика.

В 1983 г. окончил Харьковский авиационный институт (ныне — Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") по специальности "жидкостные реактивные двигатели", получив квалификацию инженера-механика двигателей летательных аппаратов.

Доктор экономических наук. В 2000 г. в Институте региональных экономических исследований защитил диссертацию "Формирование и развитие муниципальной системы управления ипотечным жилищным кредитованием в условиях переходной экономики".

В 1983-1996 гг. — работал в Федеральном ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-НИИЭФ) на должностях инженера-конструктора, начальника группы, ведущего инженера-исследователя, ведущего экономиста.

В 1996-2001 гг. — депутат городской думы г. Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам. Возглавлял международный научно-учебный центр "Экономика регионального развития" при Саровском физико-техническом институте (ныне — СарФТИ Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"). С 2001 по 2003 г. — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2003-2005 гг. главный федеральный инспектор по Нижегородской области. С августа 2005 г. по май 2007 г. — заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. В 2007 г. Валерий Лимаренко был назначен директором АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (АО "НИАЭП") — первой инжиниринговой компании "Росатома" по строительству и комплектации АЭС.

На базе НИАЭП Валерию Лимаренко удалось создать инжиниринговый дивизион Росатома, успешно проектирующий и сооружающий энергоблоки АЭС в стране и за рубежом (Китае, Индии, Иране, Белоруссии, Бангладеш и других).

Сегодня компания "НИАЭП — ASE" реализует более 20 проектов по строительству атомных станций.