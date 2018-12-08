Симоньян надеется, что беженцам с Донбасса будет проще получить гражданство

"Сейчас, я знаю, переписываются законы в Думе. Я очень надеюсь, что они перепишут их, и не окажется, что бумажки нужно складывать не по правую руку, а по левую. Что они перепишутся так, что этот ад прекратится", — сказала Симоньян в программе "Право знать" на канале ТВЦ.

Она пояснила, что уже несколько лет занимается этой проблемой.

"Я столкнулась с людьми, украинцами в первую очередь, с беженцами с Донбасса и пыталась помогать одной очень большой семье, и для меня стало очевидным, насколько это унизительно, неправильно, как мы поступаем по отношению к этим людям", — сказала Симоньян.

По ее словам, за четыре года удалось добиться для этой семьи только получения вида на жительство. Закон написан так, что люди не могут жить в России легально, подчеркнула главред МИА "Россия сегодня" и RT.

Она отметила, что преодолеть демографический кризис в России и дать экономике рабочие руки можно за счет русскоязычных соотечественников, которые хотят получить российское гражданство, жить здесь и платить налоги.

"У нас уже миллион беженцев с Донбасса и так, которые здесь живут, где-то работают, сняли жилье. Единственное, что им нужно, чтобы мы дали им возможность легализоваться", — сказала Симоньян.