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Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Симоньян надеется, что беженцам с Донбасса будет проще получить гражданство 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Госдума внесет поправки в законодательство, которые действительно упростят получение российского гражданства для жителей Донбасса и русскоязычных соотечественников за рубежом.
"Сейчас, я знаю, переписываются законы в Думе. Я очень надеюсь, что они перепишут их, и не окажется, что бумажки нужно складывать не по правую руку, а по левую. Что они перепишутся так, что этот ад прекратится", — сказала Симоньян в программе "Право знать" на канале ТВЦ.
Она пояснила, что уже несколько лет занимается этой проблемой.
"Я столкнулась с людьми, украинцами в первую очередь, с беженцами с Донбасса и пыталась помогать одной очень большой семье, и для меня стало очевидным, насколько это унизительно, неправильно, как мы поступаем по отношению к этим людям", — сказала Симоньян.
По ее словам, за четыре года удалось добиться для этой семьи только получения вида на жительство. Закон написан так, что люди не могут жить в России легально, подчеркнула главред МИА "Россия сегодня" и RT.
Она отметила, что преодолеть демографический кризис в России и дать экономике рабочие руки можно за счет русскоязычных соотечественников, которые хотят получить российское гражданство, жить здесь и платить налоги.
"У нас уже миллион беженцев с Донбасса и так, которые здесь живут, где-то работают, сняли жилье. Единственное, что им нужно, чтобы мы дали им возможность легализоваться", — сказала Симоньян.
Ранее стало известно, что комитеты Госдумы по делам СНГ и развитию гражданского общества по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина разработают изменения в законодательство, которые позволят упростить процедуру получения украинцами гражданства России.
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