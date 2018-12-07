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Россия пожелала Греции преодолеть трудности в экономике 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Греция переживает сложный период своей истории, Россия желает ей преодолеть все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Греция, точнее даже греческий народ, действительно переживает очень сложный период в своей истории, мы это видим. И мы, конечно, желаем, чтобы эти трудности были преодолены, и как можно быстрее", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
Он также поздравил главу правительства республики с осуществлением последовательной политики, направленной на укрепление экономики.
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