«Единая Россия» расширит кадровый проект «ПолитСтартап»

Партия "Единая Россия" расширит кадровый проект "ПолитСтартап", охватив в 2019 году 30 регионов, где пройдут выборы в законодательные собрания и гордумы административных центров, сообщила депутат Государственной думы, координатор проекта партии "Новая школа" Алена Аршинова в рамках первого дня XVIII съезда партии.

"ПолитСтартап" зарекомендовал себя успешным кадровым проектом, в 2018 году в нем приняло участие более 1,6 тысячи человек. И по результатам единого дня голосования каждый шестой молодой кандидат от партии стал депутатом. В следующем году охват кадрового проекта будет расширен. "ПолиСтартап" будет запущен в 30 регионах, где в сентябре запланированы выборы в административные центры и законодательные собрания", — сказала Аршинова.

Она напомнила, что в 2018 году в пилотном режиме "ПолитСтартап" работал в 24 регионах. По ее словам, о продолжении работы проекта неоднократно спрашивали представители региональных отделений партии.

"Есть запрос на омоложение партийных кадров, на вовлечение большего числа активных молодых людей с ярко выраженной гражданской позицией в работу первичных и местных отделений "Единой России". И мы предлагаем расширить работу "ПолитСтартапа" не только с точки зрения охвата регионов, но и усовершенствовать ее", — пояснила депутат.

По ее словам, пилотная практика проведения "ПолитСтартапа" на выборах в местные органы самоуправления, опробованная в 2018 году в Тверской области, будет предложена к тиражированию другими регионами.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, говоря о приходе в партию молодежи, отметил, что планируется готовить не только руководящий состав. "Мы будем готовить агитаторов, пропагандистов, сотрудников общественных приемных, которые открыты по всей стране на уровне областных центров, в районных центрах. Это первая линия коммуникации с гражданами — важно слушать, слышать, отвечать на запросы людей. Поэтому мы рассчитываем естественно на молодежь, на обновление", — сказал он в интервью "России 24".

XVIII Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".