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«Единая Россия» закрепляет в своем уставе базовые ценности 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Единая Россия" на съезде в субботу приняла поправки в устав, которыми закрепила в нем базовые ценности партии, среди которых благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России.
Как заявил, выступая на съезде, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, базовыми ценностями "Единой России" считаются "благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска".
Так же как базовая ценность, закрепляется "единство и суверенитет страны", под которыми понимаются "общая история и общие победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, политическое, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим… страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства".
Еще одной базовой ценностью в партии считают "лидерство и развитие России", которые выражаются "в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, в модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности".

Идеологическая преамбула

Вопрос о необходимости дополнить устав "Единой России" некой идеологической преамбулой обсуждался в первый день съезда на одной из дискуссионных площадок. Как сообщил руководитель политического управления центрального исполкома партии Роман Романов, обобщенные взаимозависимые ценности "Единой России" были определены на весенних дискуссиях "Направление 2026" и поддержаны в ходе региональных конференций "Обновление-2018", по итогам которых формировались предложения для обсуждения на съезде.
По мнению главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, "идеологическая преамбула определит, какой должна быть деятельность партии, чтобы соответствовать этим [ценностным] ориентирам".
Выступая на съезде в субботу, председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что "любая политическая работа строится на идеях и ценностях, именно они объединяют людей", и эти базовые ценности "Единой России" остаются неизменными. При этом он обратил внимание на необходимость того, чтобы "эти ценности получили современное звучание в понятных идеях, методах, способности привлекать новых, перспективных активистов".
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